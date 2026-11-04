Noida News: धनतेरस के लिए सजे बाजार, अनोखे बर्तन बने आकर्षण

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रबूपुरा (संवाद)। धनतेरस शुक्रवार को है, जिसके लिए कस्बे के बाजार सज गए हैं। बुधवार को भी बाजारों में काफी भीड़ रही। महिलाएं चांदी के सिक्के और गणेश-लक्ष्मी की खरीदारी करतीं दिखीं। पारंपरिक व आधुनिक डिजाइन के बर्तन ग्राहकों को लुभा रहे हैं। इस बार सोने-चांदी के भाव कम हुए हैं। इस कारण सोने-चांदी की परत चढ़े बर्तन विशेष आकर्षण का केंद्र बने हैं। दुकानदार संजय मित्तल ने बताया कि ग्राहकों की पसंद के अनुसार खाली गिलास, लोटा और अन्य डिजाइनर बर्तन उपलब्ध हैं।