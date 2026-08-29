Noida News: लोकतंत्र का पाठ पढ़कर 250 बच्चों ने किया मतदान
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:10 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:10 PM IST
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ग्रेनो के समसारा द वर्ल्ड अकादमी के छात्रों ने चुने प्रिय शिक्षक
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अमर उजाला शिक्षक सम्मान समारोह-2026 के लिए शनिवार को ग्रेटर नोएडा के समसारा द वर्ल्ड अकादमी में मतदान हुआ। अपने प्रिय शिक्षक को चुनने के लिए छात्रों में काफी उत्साह रहा। मौके पर करीब 250 छात्रों ने मतदान किया। वोटिंग के बाद छात्रों ने सेल्फी भी ली। समसारा द वर्ल्ड एकेडमी की प्रधानाचार्य डॉ. शालिनी प्रसाद ने बताया कि शिक्षक सम्मान समारोह जैसी पहल काफी अच्छी है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सभी शहरों में किए जाने चाहिए।
पहली बार प्रिय शिक्षक को चुनने के बाद काफी अच्छा लग रहा है। - मनी चौधरी, कक्षा 11
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अमर उजाला शिक्षक सम्मान समारोह-2026 के लिए शनिवार को ग्रेटर नोएडा के समसारा द वर्ल्ड अकादमी में मतदान हुआ। अपने प्रिय शिक्षक को चुनने के लिए छात्रों में काफी उत्साह रहा। मौके पर करीब 250 छात्रों ने मतदान किया। वोटिंग के बाद छात्रों ने सेल्फी भी ली। समसारा द वर्ल्ड एकेडमी की प्रधानाचार्य डॉ. शालिनी प्रसाद ने बताया कि शिक्षक सम्मान समारोह जैसी पहल काफी अच्छी है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सभी शहरों में किए जाने चाहिए।
पहली बार प्रिय शिक्षक को चुनने के बाद काफी अच्छा लग रहा है। - मनी चौधरी, कक्षा 11
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