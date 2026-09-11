Noida News: सुरक्षित फुटपाथ बनाने की मांग पर प्राधिकरण को लिखा पत्र

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-77 की सोसाइटियों के सामने मुख्य मार्ग पर सुरक्षित फुटपाथ नहीं होने से निवासियों को परेशानी हो रही है। सिविटेक सम्प्रीति, एलीट होम्स, प्रतीक विस्टेरिया समेत आसपास की सोसाइटियों के निवासियों ने विधायक पंकज सिंह को पत्र भेजकर सुरक्षित पैदल पथ बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि फुटपाथ नहीं होने से बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे मुख्य सड़क पर चलने को मजबूर हैं। भारी यातायात और गलत दिशा से आने वाले वाहनों से हादसे का खतरा रहता है। लोगों ने स्काईटेक मार्केट तक निरंतर फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग और पैदल यात्री सुरक्षा इंतजाम कराने की मांग की है।