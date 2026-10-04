Noida News: लीजेंट डोमिनेटर ने जीता पहला मुकाबला

विज्ञापन

बिलासपुर (संवाद)। तालड़ा स्थित ध्रुव क्रिकेट ग्राउंड पर रविवार को लीजेंट डोमिनेटर और लीजेंट सुपरस्टार के बीच नई सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लीजेंट सुपरस्टार ने 125 रन का लक्ष्य दिया। टीम की ओर से इलियाश सैफी ने 50 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी लीजेंट डोमिनेटर ने भंवर नागर की नाबाद 50 रन की पारी की बदौलत 16.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर मुकाबला जीत लिया। शानदार प्रदर्शन के लिए भंवर नागर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट प्रवक्ता रामकुमार ने बताया कि सीरीज का अगला मुकाबला अगले रविवार को होगा।