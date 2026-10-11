Noida News: लीजेंड डोमिनेटर ने सुपरस्टार को 14 रन से हराया

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बिलासपुर(संवाद)। तालड़ा स्थित ध्रुव क्रिकेट ग्राउंड पर लीजेंड डोमिनेटर और लीजेंड सुपरस्टार के बीच खेली जा रही नई सीरीज का दूसरा मैच खेला गया। मुकाबले में लीजेंड डोमिनेटर ने लीजेंड सुपरस्टार को 14 रन से हराया। राम कुमार नागर को उनके प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच में लीजेंड सुपरस्टार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लीजेंड डोमिनेटर ने पुखराज भाटी के 50 रनों की मदद से निर्धारित लक्ष्य के रूप में 139 रन बनाए। इसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी लीजेंड सुपरस्टार की टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और 14 रन से मुकाबला हार गई। लीजेंड सुपरस्टार की ओर से मनोज ने 34 और कमल नागर ने 25 रन बनाए। वहीं राम कुमार नागर ने 14 रन बनाने के साथ गेंदबाजी में भी दो विकेट लिए। उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।