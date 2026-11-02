Noida News: केमरला ने कैलाशपुर को हराया

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बिलासपुर (संवाद)। तालड़ा स्थित ध्रुव क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे स्वर्गीय उदयवीर सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे राउंड के चौथे मुकाबले में सोमवार को केमरला ने कैलाशपुर को 17 रन से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए केमरला ने 191 रन बनाए। गगन भाटी ने 62 और संदीप ने 32 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कैलाशपुर की टीम 174 रन पर ऑलआउट हो गई। संदीप को 32 रन और दो विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच चुना गया।