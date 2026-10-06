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ग्रेटर नोएडा: जेपी नड्डा सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे, पीएम मोदी का भी वर्चुअल संबोधन

Tue, 06 Oct 2026 09:05 PM IST
अनुज कुमार माई सिटी रिपोर्टर ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर ग्रेटर नोएडा Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 06 Oct 2026 09:05 PM IST
सार

केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं। यहां नड्डा भाजपा के सेवा संकल्प अभियान की सेवा ज्योति यात्रा में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम नॉलेज पार्क स्थित एक्सपो सेंटर में होगा। 

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JP Nadda will be taking part in Seva Jyoti Yatra in Greater Noida tomorrow
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा - फोटो : ANI

विस्तार
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केंद्रीय मंत्री व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को ग्रेटर नोएडा में रहेंगे। भाजपा के सेवा संकल्प अभियान में सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम में वह शामिल होंगे। 

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यह कार्यक्रम नालेज पार्क स्थित एक्सपो सेंटर में रहेगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। 

इसके बाद एक पदयात्रा एक्सपो सेंटर से शुरू होकर परी चौक तक रहेगी। जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने बताया कि सेवा ज्योति यात्रा आमजन तक प्रधानमंत्री के सेवा कार्यों को पहुंचाने का माध्यम है। हर बूथ तक इस यात्रा के जरिए कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचेंगे।

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