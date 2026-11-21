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जिम्स को क्लिनिकल रिसर्च में समग्र योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वहीं, आईईसी को अनुसंधान के नैतिक मानकों और डॉ. रितु शर्मा को व्यक्तिगत शोध उपलब्धियों के लिए पुरस्कार मिला। यह कार्यक्रम क्लिनिकल ट्रायल आयोजित करने के व्यावहारिक पहलू विषय पर आयोजित कार्यशाला का हिस्सा था।

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ग्रेटर नोएडा। क्लिनिकल रिसर्च में उत्कृष्ट योगदान के लिए जिम्स, संस्थान की इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी (आईईसी) और प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की प्रोफेसर डॉ. रितु शर्मा को रिसर्च एप्रिसिएशन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। लखनऊ में आयोजित कार्यशाला के दौरान यूपी प्रमोट फार्मा काउंसिल ने यह पुरस्कार प्रदान किया।