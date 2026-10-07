Noida News: जेवर मार्ग की जल्द बदलेगी सूरत
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 06:37 PM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 06:37 PM IST
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यमुना सिटी(संवाद): रबूपुरा के लोगों को जल्द ही सड़क के गड्ढों और खराब मार्ग से निजात मिलने की उम्मीद जगी है। रबूपुरा से तिरथली होते हुए जेवर जाने वाले मार्ग की नपती शुरू हो गई है। सड़क की स्थिति खराब होने के कारण ग्रामीणों को जेवर जाने के लिए कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। यह मार्ग रबूपुरा से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले प्रमुख मार्गों में शामिल है। इसी रास्ते से क्षेत्र के लोग कार्गो हाईवे की ओर भी आवागमन करते हैं। सड़क का निर्माण होने से रबूपुरा के साथ आस-पास के कई गांवों के लोगों को भी राहत मिलेगी। ग्रामीण रोजाना इसी मार्ग से जेवर सहित अन्य स्थानों पर आते-जाते हैं। लोगों का कहना है कि मार्ग के निर्माण के बाद आवागमन सुगम होगा।
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