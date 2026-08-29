बस्ती में एसओ की संदिग्ध मौत से हड़कंप: सूर्य प्रकाश सिंह का सरकारी आवास में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

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सूर्य प्रकाश सिंह कोतवाली थाना क्षेत्र के डीएम परिसर के बगल बने सरकारी आवास में रहते थे। उनके घर के कमरे में शव लटकता देख तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं।पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। पुलिस ने फिलहाल सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी है और आवश्यक कार्रवाई कर रही है।