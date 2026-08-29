Noida News: रबूपुरा-सलारपुर मार्ग पर स्ट्रीट लाइट खराब
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 08:29 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 08:29 PM IST
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यमुना सिटी।
रबूपुरा से सलारपुर चौक तक करीब 18 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रात में कई जगहों पर अंधेरा छाया रहता है। मार्ग की अधिकतर स्ट्रीट लाइटें बंद रहती हैं। इसके कारण वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस मार्ग पर कई जगहों पर गहरे गड्ढे हैं। चपड़गढ़ निवासी जितेंद्र, रौनीजा गांव निवासी राहुल और दनकौर निवासी मोहित ने बताया कि रात के दौरान अक्सर स्ट्रीट लाइट बंद रहती है। आरोप लगाया कि लाइटों की मरम्मत और सड़क के गड्ढों को भरने के लिए जिम्मेदार अधिकारी की ओर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। ब्यूरो
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रबूपुरा से सलारपुर चौक तक करीब 18 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रात में कई जगहों पर अंधेरा छाया रहता है। मार्ग की अधिकतर स्ट्रीट लाइटें बंद रहती हैं। इसके कारण वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस मार्ग पर कई जगहों पर गहरे गड्ढे हैं। चपड़गढ़ निवासी जितेंद्र, रौनीजा गांव निवासी राहुल और दनकौर निवासी मोहित ने बताया कि रात के दौरान अक्सर स्ट्रीट लाइट बंद रहती है। आरोप लगाया कि लाइटों की मरम्मत और सड़क के गड्ढों को भरने के लिए जिम्मेदार अधिकारी की ओर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। ब्यूरो