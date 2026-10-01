Noida News: जाम में 2.8 किमी तय करने में लगे 46 मिनट

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माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। शाम के समय बृहस्पतिवार को शहर के कई मार्गों पर जाम के हालात बने रहे। 2-3 किमी की दूरी तय करने में भी लोगों को 40 मिनट से ज्यादा का समय लग गया। शहर के प्रमुख मार्गों पर जाम के हालात होने की वजह से लोगों को काफी पेरशानी हुई। सेक्टर-59 से मॉडल टाउन तक की करीब 2.8 किमी की दूरी तय करने में 46 मिनट से ज्यादा का समय लगा। वाहनों की लंबी कतार इस बीच लगी रही। डीएससी रोड पर भी जाम के हालात बने रहे। चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर तक भी वाहन रेंगते रहे। सामान्य दिनों के मुुकाबलों वाहनों को अत्याधिक समय लगा। सेक्टर-16, 18 बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास भी लंबा जाम लगा रहा। यहां पर खड़े ऑटो-ई रिक्शा के कारण जाम की स्थिति बनी रही। कालिंदी कुंज की ओर जाने वाले मार्ग पर भी यातायात का ज्यादा रहा। पुल को पार करने में लोगों बीस मिनट से ज्यादा का समय लग गया। शहर के आंतरिक मार्गाें पर भी जाम के हालात बने रहे।

- सेक्टर-59 से मॉडल टाउन तक लगा लंबा जाम, चिल्ला से महामाया फ्लाईओवर तक फंसे वाहन