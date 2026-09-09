Noida News: ईएसआईसी अस्पताल में फिर प्रमाण पत्र मिलना शुरू

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नोएडा। सेक्टर924 स्थित ईएसआईसी अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनना फिर शुरू हो गया है। करीब दो महीने से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत आ रही थी। अस्पताल के पहले रजिस्ट्रार का विभाग बदलने के बाद नए रजिस्ट्रार की पासवर्ड आईडी नहीं बनने के कारण यह परेशानी आई, जिससे प्रमाण पत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे थे। एक सप्ताह पहले जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए अस्पताल के सीएमएस को रजिस्ट्रार बनाया गया है। इनकी आईडी और पासवर्ड जिला प्रशासन ने बना दिया है। ब्यूरो