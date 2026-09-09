Noida News: डाकघरों में दो दिन चलेगा बीमा जागरूकता अभियान
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 07:46 PM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 07:46 PM IST
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नोएडा (संवाद)। शहरवासियों को पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (पीएलआई) की योजनाओं से अवगत कराने के लिए डाक विभाग की ओर से बृहस्पतिवार और शुक्रवार को विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। शहर के 86 डाकघरों में लगने वाले इन कैंपों में लोगों को पीएलआई की अलग-अलग योजनाओं, सुविधाओं और लाभ की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा कैंप में बीमा लेने के इच्छुक लोगों को संबंधित डाकघर में ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने और पॉलिसी जारी कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही सेक्टर-16 स्थित मंडलीय कार्यालय की ओर से कैंपों की निगरानी की जाएगी। वरिष्ट पोस्ट मास्टर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को डाक जीवन बीमा की सुविधाओं से जोड़ना है।
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