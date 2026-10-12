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Noida News: स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के निर्देश

Mon, 12 Oct 2026 07:42 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 07:42 PM IST
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Instructions to increase student enrollment in schools
यमुना सिटी।
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ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) में सोमवार को जेवर ब्लॉक के तमाम स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त मुदगल ने स्कूलों में बच्चों की संख्या को लेकर चिंता जताई। उन्होंने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य को स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सभी प्रधानाचार्यों से बच्चों की घटती संख्या को लेकर जवाब भी मांगा है। शिक्षा की गुणवत्ता ठीक की जाए और स्कूलों का संचालन बेहतर ढंग से किया जाए। इसके जिम्मेदारी भी तय की जाए। संवाद
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