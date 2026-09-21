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Noida News: आईटीएमएस की वीडियो स्क्रीन पर मिलेगी सिटी बसों की जानकारी

Mon, 21 Sep 2026 09:36 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 09:36 PM IST
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Information about city buses will be available on ITMS video screens.
-22 जगहों पर लगी हैं वीडियो स्क्रीन, 20 पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे हुए हैं
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नोएडा। शहर में सिटी बस संचालन की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए नोएडा प्राधिकरण इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) का सहारा लेगा। आईटीएमएस परियोजना में पूरे शहर में अलग-अलग जगहों पर 22 वीडियो स्क्रीन लगी हुई हैं और 20 पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित हैं। प्राधिकरण वीडियो स्क्रीन पर सिटी बस संचालन के रूट, समय की जानकारी प्रदर्शित करवाएगा। वहीं पब्लिक एड्रेस सिस्टम में जो साउंड लगे हैं उन पर इस जानकारी की घोषणा होगी। यह व्यवस्था जल्द शुरू करने की तैयारी है। प्राधिकरण के जीएम एस पी सिंह ने बताया कि आईटीएमएस के वीडियो स्क्रीन पर जानकारी प्रदर्शित करने व पब्लिक एड्रेस पर घोषणा कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नोएडा प्राधिकरण अभी 50 ई-बसों का संचालन करवा रहा है। आगे 25 बसें और बढ़वाने की तैयारी है। इसके लिए परिवहन निगम को प्राधिकरण पत्र भेज चुका है। नई बसें आने के बाद नए रूट भी बनेंगे। ब्यूरो

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