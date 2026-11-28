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यमुना सिटी के सेक्टर-22डी स्थित हाईराइज सोसाइटी के निवासी इन दिनों लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनके काटने की घटनाओं से परेशान हैं। निवासियों का कहना है कि सोसाइटी परिसर में कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे सोसाइटी में रहने वाले लोगों में डर बना हुआ है। सोसाइटी निवासी देशराज और सौरभ ने बताया कि परिसर में कुत्तों की संख्या काफी बढ़ गई है।