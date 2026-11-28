विज्ञापन



ग्रेटर नोएडा। सेक्टर चाई-4 स्थित आदर्श विहार सोसाइटी में सफाई व्यवस्था की अनदेखी से निवासियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। परिसर में जगह-जगह प्लास्टिक और अन्य कचरा जमा है। पेयजल आपूर्ति से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान के आसपास गंदगी को लेकर निवासियों ने चिंता जताई है। निवासियों का आरोप है कि लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण परिसर में जंगल जैसी स्थिति बन गई है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष प्रमोद प्रधान का कहना है कि पेयजल आपूर्ति के मुख्य केंद्र के आसपास कचरे का जमा होना गंभीर विषय है। मंदिर समिति अध्यक्ष अमित शर्मा ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो

फोटो