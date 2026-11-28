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यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की नीतियों के विरोध और विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन (लोक शक्ति) समेत कई किसान संगठन रविवार को फलैदा कट पर महापंचायत करेंगे। इसमें रौनीजा और दयानतपुर गांव के धरनारत किसानों सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। किसान आवासीय प्लॉट और अतिरिक्त मुआवजे की मांग उठाएंगे। दयानतपुर के किसान हाईवे के लिए 7 प्रतिशत आवासीय प्लॉट और 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा मांगेंगे। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी होने तक 60 मीटर सर्विस रोड और 120 मीटर वीआईपी रोड का निर्माण नहीं होने देंगे। महापंचायत में भाकियू लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यौराज सिंह समेत कई किसान नेता शामिल होंगे। ब्यूरो