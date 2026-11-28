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यमुना सिटी।

जेवर क्षेत्र की कच्ची और जर्जर सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही से उड़ती धूल लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। रौनीजा, चपरगढ़, सेक्टर-20 और रुस्तमपुर समेत अन्य इलाकों में सड़क किनारे जमे मलबे, मिट्टी और निर्माण सामग्री के बीच से गुजरते भारी वाहनों के पीछे धूल का बादल बन रहा है। पेड़ों और झाड़ियों तक धूल की मोटी परत जमा हो गई है, जिससे प्रदूषण की समस्या और गहराती दिख रही है। ब्यूरो

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