पिता ने पांच साल के बच्चे को मार डाला: नोएडा में बाप ने बेटे के मुंह पर मारा मुक्का, तड़प-तड़पकर तोड़ा दम

मुक्का लगते ही बेसुध हो गया था बच्चा

पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर मृतक बच्चे की मां ने रोते हुए बताया कि उसके पति विकास ने अपने पांच वर्षीय बेटे को जोरदार मुक्का मार दिया था। मुक्का लगने से बच्चा बेसुध हो गया। बदहवास मां तुरंत बच्चे को लेकर पास के अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद मासूम को मृत घोषित कर दिया।