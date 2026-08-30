पिता ने पांच साल के बच्चे को मार डाला: नोएडा में बाप ने बेटे के मुंह पर मारा मुक्का, तड़प-तड़पकर तोड़ा दम
पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर मृतक बच्चे की मां ने रोते हुए बताया कि उसके पति विकास ने अपने पांच वर्षीय बेटे को जोरदार मुक्का मार दिया था। मुक्का लगने से बच्चा बेसुध हो गया। बदहवास मां तुरंत बच्चे को लेकर पास के अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद मासूम को मृत घोषित कर दिया।
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नोएडा थाना फेस-3 क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने ही पांच साल के मासूम बेटे की मुक्का मारकर जान ले ली। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को मिली फोन पर सूचना
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार को डॉयल-112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपने बेटे को मुक्का मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना फेस-3 पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची।
मुक्का लगते ही बेसुध हो गया था बच्चा
पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर मृतक बच्चे की मां ने रोते हुए बताया कि उसके पति विकास ने अपने पांच वर्षीय बेटे को जोरदार मुक्का मार दिया था। मुक्का लगने से बच्चा बेसुध हो गया। बदहवास मां तुरंत बच्चे को लेकर पास के अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद मासूम को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी पिता की पहचान विकास (पुत्र जय बेसन) के रूप में हुई है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर स्थित बड़ा बम्हौरा का रहने वाला है।
पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया
इस दर्दनाक घटना के संबंध में थाना फेस-3 पुलिस ने संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है और आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि पुलिस द्वारा आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से इलाके में शोक और सनसनी का माहौल है।