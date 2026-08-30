Noida News: दादरी से परी चौक व कासना के बीच सिटी ई-बसों का संचालन बंद, यात्री परेशान

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लोगों को मजबूरन ऑटो का लेना पड़ रहा सहारा, समय और किराया दोनों का बढ़ा खर्चसंवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। दादरी तिराहे से परी चौक और कासना के बीच सिटी ई-बसों का संचालन बंद हो गया है। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को मजबूरन ऑटो का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे उनका समय और किराया दोनों अधिक खर्च हो रहे हैं।दादरी नगर के लिए परी चौक और कासना महत्वपूर्ण स्थान हैं। छात्र, नौकरीपेशा लोग और व्यापारी रोजाना इस मार्ग से आवागमन करते हैं। इस रूट पर बस सेवा न होने से यात्रियों को ई-रिक्शा और ऑटो बदलकर यात्रा करनी पड़ती है। दादरी तिराहे से परी चौक और कासना के बीच ई-बसों के संचालन की मांग लंबे समय से की जा रही है। नए रूटों पर केवल दो दिन ई-बसों का संचालन हुआ और फिर बंद कर दिया गया। इसके बाद से नियमित सेवा शुरू नहीं हो सकी है। व्यापारी विवेक गोयल और समाज सेवी संदीप सिंघल समेत कई लोगों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से नियमित संचालन शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि बस सेवा शुरू होने से दादरी और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को राहत मिलेगी।-दादरी से परी चौक के बीच सिटी ई बस का संचालन करने का प्रयास किया जा रहा है। सड़क का निर्माण बाधा बन रहा था। अब जल्द ही संचालन शुरू किया जाएगा।राजेश वर्मा एआरएम सिटी ई बस डिपो