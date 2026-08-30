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हिंडन नदी में कूदी 19 साल की लड़की: संजना के छलांग लगाते ही युवक भी कूदा, घटना के पीछे सामने आ रही रही ये वजह

Sun, 30 Aug 2026 05:08 PM IST
विकास कुमार माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: विकास कुमार Updated Sun, 30 Aug 2026 05:08 PM IST
सार

पुलिस के मुताबिक युवती की पहचान संजना पुत्री हरेन्द्र सिंह उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी कुलेसरा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात युवती हिंडन पुल पर पहुंची थी। इसी दौरान उसने नदी में छलांग लगा दी। युवती को नदी में कूदता देख उसे बचाने के लिए लड़का भी पानी में उतर गया।

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Girl jumps into Hindon River boy also jumps in to save her girl missing
हिंडन नदी में कूदी युवती - फोटो : अमर उजाला/AI

विस्तार
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ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र के कुलेसरा गांव स्थित हिंडन नदी के पुल से शनिवार रात करीब नौ बजे 19 वर्षीय युवती ने नदी में छलांग लगा दी। उसे बचाने के लिए साथ मौजूद एक लड़का भी नदी में कूद गया। लड़का किसी तरह नदी से बाहर निकल आया, लेकिन युवती का देर रात तक कोई पता नहीं चल सका। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम की मदद से नदी में युवती की तलाश शुरू कराई गई। देर तक चले सर्च ऑपरेशन के बावजूद युवती का सुराग नहीं मिला।

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लड़का बाहर निकला, लड़की लापता
पुलिस के मुताबिक युवती की पहचान संजना पुत्री हरेन्द्र सिंह उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी कुलेसरा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात युवती हिंडन पुल पर पहुंची थी। इसी दौरान उसने नदी में छलांग लगा दी। युवती को नदी में कूदता देख उसे बचाने के लिए लड़का भी पानी में उतर गया। लड़का किसी तरह नदी से बाहर निकल आया, जबकि युवती तेज बहाव में बह गई। घटना के वक्त लड़की के परिजन भी मौके पर मौजूद थे।

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एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू
घटना की जानकारी मिलते ही युवती के परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। परिजनों ने पुलिस और प्रशासन से युवती की तलाश के लिए अभियान तेज कराने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने एसडीआरएफ टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने नदी में संभावित स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया और युवती की तलाश की।

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शादी को लेकर नाराज थी युवती
परिजनों के मुताबिक युवती की शादी दूसरी जगह तय करने की बात को लेकर वह नाराज चल रही थी। इसी वजह से उसने यह कदम उठाया होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी युवती के नदी में छलांग लगाने के कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

सर्च ऑपरेशन जारी
पुलिस टीम घटनास्थल के आसपास भी जानकारी जुटा रही है। साथ ही नदी के आसपास के क्षेत्रों में भी युवती की तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ के जवान संभावित स्थानों पर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।

पुलिस का बयान
मीडिया सेल प्रभारी उमेश नैथानी का कहना है कि युवती की तलाश के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। घटना के संबंध में परिजनों और मौके पर मौजूद लोगों से भी जानकारी ली जा रही है। युवती के मिलने के बाद ही घटना के संबंध में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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