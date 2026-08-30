हिंडन नदी में कूदी 19 साल की लड़की: संजना के छलांग लगाते ही युवक भी कूदा, घटना के पीछे सामने आ रही रही ये वजह

ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र के कुलेसरा गांव स्थित हिंडन नदी के पुल से शनिवार रात करीब नौ बजे 19 वर्षीय युवती ने नदी में छलांग लगा दी। उसे बचाने के लिए साथ मौजूद एक लड़का भी नदी में कूद गया। लड़का किसी तरह नदी से बाहर निकल आया, लेकिन युवती का देर रात तक कोई पता नहीं चल सका। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम की मदद से नदी में युवती की तलाश शुरू कराई गई। देर तक चले सर्च ऑपरेशन के बावजूद युवती का सुराग नहीं मिला।

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