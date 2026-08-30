लाइसेंसी पिस्टल से चली गोली: 16 वर्षीय किशोर के पेट में लगी, आरोपी गिरफ्तार, सवाल- किन परिस्थितियों में चली

कासना कस्बे में शनिवार देर रात लाइसेंसी पिस्टल से अचानक गोली चलने से 16 वर्षीय किशोर घायल हो गया। गोली उसके पेट में लगी। परिजनों ने आनन-फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक किशोर की हालत फिलहाल सामान्य है। पुलिस ने घायल के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को घटना में प्रयुक्त पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है।

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पुलिस के मुताबिक शनिवार रात थाना कासना क्षेत्र के कस्बा कासना में हुई है। गोली लगने से घायल किशोर की पहचान प्रिंस उर्फ राजा पुत्र दिनेश निवासी गांव अटारी थाना टप्पल जिला अलीगढ़ के रूप में हुई है। उसकी उम्र करीब 16 वर्ष है। गोली चलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई।जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि विकल सिंह पुत्र हरपाल सिंह के पास उसके भतीजे शिवा पुत्र सुखपाल की लाइसेंसी पिस्टल थी। इसी दौरान अचानक पिस्टल से गोली चल गई। गोली पास में मौजूद प्रिंस उर्फ राजा के पेट में जा लगी। गोली लगने से किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि घायल किशोर का जिम्स अस्पताल में उपचार चल रहा है और उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है।मामले में घायल के पिता की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विकल सिंह को घटना में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि लाइसेंसी पिस्टल आरोपी के पास किस परिस्थिति में थी और गोली किन परिस्थितियों में चली। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।