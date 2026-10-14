Noida News: खबर का असर....खुले नाले को ढका, निवासियों ने जताई खुशी

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संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। अमर उजाला में सोमवार को ‘खुले नालों से हादसे का खतरा’ शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद ग्रेनो वेस्ट की गौड़ सिटी-2 सोसाइटी में खुले नाले को ढक दिया गया है। इससे स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है। निवासियों का कहना है कि खुले नाले के कारण हर समय हादसे का डर बना रहता था। अब नाला ढकने से लोगों को राहत मिली है।ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर-16बी और गौड़ सिटी-2 के आसपास कई जगह नाले खुले होने से लोगों को परेशानी हो रही थी। स्थानीय निवासियों को आशंका थी कि पैदल आने-जाने वाले लोग और बच्चे खुले नालों में गिरकर हादसे का शिकार हो सकते हैं। इस समस्या को लेकर सोमवार को अमर उजाला में खबर प्रकाशित की गई थी। इसके बाद गौड़ सिटी-2 में खुले नाले को ढक दिया गया।निवासी संदीप कुमार ने खुले नालों से होने वाले हादसों के खतरे पर चिंता जताई थी। उन्होंने समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित करने के लिए अमर उजाला का आभार व्यक्त किया। साथ ही, भविष्य में भी लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की अपील की, ताकि उनका जल्द समाधान हो सके।