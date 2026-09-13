Noida News: ग्रेट वैल्यू शरणम में 19 से भूख हड़ताल
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 08:06 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 08:06 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-107 स्थित ग्रेट वैल्यू शरणम सोसाइटी में लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर निवासी आंदोलन की तैयारी में हैं। रविवार को हुई बैठक में एओए अध्यक्ष अभिषेक मित्तल ने 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि निर्माण संबंधी खामियों, नागरिक सुविधाओं और अन्य समस्याओं को लेकर लंबे समय से शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। मित्तल ने कहा कि अब वह अकेले नहीं, अन्य निवासी भी बारी-बारी से भूख हड़ताल में शामिल होंगे।
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