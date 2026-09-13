Noida News: दो दिन की बारिश के बाद उमस ने बढ़ाई परेशानी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 10:36 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 10:36 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुना सिटी। दो दिन पहले हुई झमाझम बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, वहीं अब एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। पिछले दो दिनों से लगातार तेज धूप निकलने के कारण उमस और गर्मी बढ़ गई है। शनिवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह से ही तेज धूप के कारण सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। उमस भरी गर्मी के चलते लोग पसीने से तरबतर नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों तक मौसम इसी तरह बने रहने की संभावना है।
लगातार तेज धूप और बढ़ती उमस ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। खेतों में खड़ी धान और अन्य खरीफ फसलों के लिए हल्की बारिश की जरूरत महसूस की जा रही है। वहीं, आम लोग भी एक बार फिर बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून की सक्रियता कम होने के कारण फिलहाल गर्मी और उमस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि, जल्द ही मानसून के फिर सक्रिय होने के साथ बारिश के आसार बन सकते हैं।
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यमुना सिटी। दो दिन पहले हुई झमाझम बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, वहीं अब एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। पिछले दो दिनों से लगातार तेज धूप निकलने के कारण उमस और गर्मी बढ़ गई है। शनिवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह से ही तेज धूप के कारण सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। उमस भरी गर्मी के चलते लोग पसीने से तरबतर नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों तक मौसम इसी तरह बने रहने की संभावना है।
लगातार तेज धूप और बढ़ती उमस ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। खेतों में खड़ी धान और अन्य खरीफ फसलों के लिए हल्की बारिश की जरूरत महसूस की जा रही है। वहीं, आम लोग भी एक बार फिर बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून की सक्रियता कम होने के कारण फिलहाल गर्मी और उमस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि, जल्द ही मानसून के फिर सक्रिय होने के साथ बारिश के आसार बन सकते हैं।
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