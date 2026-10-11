Noida News: सूरजपुर गांव में गंदगी का अंबार

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ग्रेटर नोएडा(संवाद)। सूरजपुर गांव में गंदगी और जलभराव से लोग परेशान हैं। नालियां जाम होने से गंदा पानी सड़कों पर जमा है। जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिससे लोगों का गलियों से निकलना मुश्किल हो गया है। नाली का स्लैब टूटा होने से हादसे का खतरा बना हुआ है। गंदगी और बदबू के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। जमा पानी से मच्छर पनप रहे हैं, जिससे बीमारियां फैलने का डर है। निवासी रजनीश ने बताया कि गांव में सफाई और जलभराव की समस्या से लोग लंबे समय से परेशान हैं। शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जल्द सफाई कराने, कूड़ा हटाने और टूटी नाली की मरम्मत कराने की मांग की।