Noida News: प्रतीक लॉरेल सोसाइटी में स्वास्थ्य शिविर

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-120 स्थित प्रतीक लॉरेल सोसाइटी में एओए की ओर से रविवार को स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। निजी अस्पताल की टीम ने शिविर में एचबीएवनसी, थायरॉइड, लिपिड, एसपीओटू, ब्लड प्रेशर और रैंडम ब्लड शुगर की निशुल्क जांच की। इसके अलावा जनरल फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ और त्वचा रोग विशेषज्ञ ने निवासियों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें आवश्यक परामर्श दिया। शिविर में सोसाइटी के 100 से अधिक निवासी शामिल हुए। एओए सचिव अविनाश कुमार ने बताया कि निवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी ऐसे स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे।