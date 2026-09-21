Noida News: स्टंटबाजी में शामिल दो कारों के चालकों की तलाश, अब तक कार्रवाई नहीं

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-जीएनआईओटी कॉलेज के सामने कार की टक्कर से चार छात्र घायल करने वाला आरोपी हो चुका है गिरफ्तारमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र में जीएनआईओटी कॉलेज के सामने पिछले सप्ताह हुई स्टंटबाजी के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। छात्रों को टक्कर मारने वाले अल्टो कार चालक को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद पुलिस ने वाहन सीज कर दिया है, लेकिन स्टंटबाजी में शामिल दो अन्य कारों के चालकों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दोनों कारें स्टंट करती दिखाई दे रही हैं।दरअसल, पिछले सप्ताह कॉलेज के सामने कार से स्टंट करने के दौरान एक चालक ने सड़क किनारे खड़े छात्रों को टक्कर मार दी थी। हादसे में चार छात्र घायल हुए थे। इनमें बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के दुजाना निवासी बीसीए छात्र गौरव के पैर में फ्रैक्चर हुआ था। मामले में गौरव के स्वजन की तहरीर पर नॉलेज पार्क कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो के आधार पर टक्कर मारने वाले अल्टो कार चालक की पहचान कासना कोतवाली क्षेत्र के लड़पुरा निवासी प्रॉपर्टी डीलर मनीष के रूप में की। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और कार सीज कर दी गई।वहीं घटना से संबंधित वीडियो में दो अन्य कारें भी स्टंटबाजी करती दिखाई दे रही हैं। इन कारों की पहचान बलेनो और आई-20 के रूप में हुई है। हालांकि दोनों कारों के चालकों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है।