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Noida News: बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल झपटा

Thu, 05 Nov 2026 09:26 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 09:26 PM IST
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नोएडा। सेक्टर-12 में सुबह की सैर पर निकले एक व्यक्ति को बाइक सवार दो बदमाशों ने निशाना बना लिया। बदमाश बातचीत के दौरान उनके हाथ से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ने सेक्टर-20 थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सेक्टर-12 निवासी रामदयाल नेगी के अनुसार, 24 अक्तूबर की सुबह करीब छह बजे वह टहलने निकले थे। सेक्टर-12 और 22 की लालबत्ती के पास किसी परिचित का फोन आने पर वह मोबाइल पर बात करते हुए जा रहे थे। तभी बाइक पर सवार दो युवक उनके पास पहुंचे। पीछे बैठे बदमाश ने झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिया। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि घटनास्थल सेक्टर-24 थाना क्षेत्र का प्रतीत हो रहा है। केस संबंधित थाने में भेजकर कार्रवाई कराई जाएगी।
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