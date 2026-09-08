Noida News: टूटी सड़क पर गिरकर दो युवक घायल
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 07:34 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 07:34 PM IST
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दनकौर (संवाद) ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के नवादा गांव की मुख्य सड़क पर बने गहरे गड्ढे और उनमें भरे पानी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को गहरे गड्ढे में बाइक फिसलने से दो लोग घायल हो गए। हरियाणा निवासी अनिल अपने दोस्त राहुल के साथ बाइक से नवादा स्थित रिश्तेदार के घर जा रहे थे। इसी दौरान पानी से भरे गड्ढे में बाइक फिसल गई। हादसे में दोनों घायल हो गए। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करप्शन फ्री इंडिया संगठन के पदाधिकारी दिनेश नागर ने बताया कि सड़क की समस्या को लेकर मंगलवार को संबंधित विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई है।
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