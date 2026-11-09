Noida News: बाइक चुराकर घूम रहा युवक, चाकू के साथ गिरफ्तार

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नोएडा। सेक्टर-39 पुलिस ने स्टेलर ग्रीन पार्क के पास से एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी की बाइक और एक अवैध चाकू बरामद हुआ है। आरोपी की पहचान महोबा निवासी अजय कुशवाह (24) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, अजय ने यह बाइक कुछ दिन पहले अट्टा मार्केट से चुराई थी। बरामद बाइक पर दिल्ली का नंबर अंकित है। पुलिस जांच में बाइक दिल्ली के करावल नगर निवासी आशीष सिंह भदोरिया के नाम पर पंजीकृत मिली। थाना प्रभारी डी पी शुक्ला ने बताया कि पुलिस टीम सोमवार तड़के गश्त कर रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर अजय को पकड़ा। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।