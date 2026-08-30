नोएडा: सरदार पटेल की 150वीं जयंती वर्ष पर 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' गोष्ठी, पटेल प्रेरणा स्मारिका का विमोचन

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को इंदिरा गांधी कला केंद्र, सेक्टर-6, नोएडा में ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ विषय पर विचार गोष्ठी एवं ‘पटेल प्रेरणा’ स्मारिका के विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्लम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ।

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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डॉ. महेश शर्मा ने पंडित सुनील भराला के लंबे सार्वजनिक जीवन और सामाजिक-राजनीतिक योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि करीब 30 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में सुनील भराला के ऊपर कोई दाग नहीं लगा है। डॉ. शर्मा ने कहा कि समाज और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते हुए उन्होंने अपनी साफ-सुथरी छवि बनाए रखी है। लगभग तीन दशक तक सार्वजनिक जीवन में बेदाग रहना उनके समर्पण और निष्ठा को दर्शाता है।महेश शर्मा ने सरदार वल्लभभाई पटेल के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में लौह पुरुष की भूमिका ऐतिहासिक रही है। उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति, राष्ट्रभक्ति, दूरदर्शिता और निर्णय क्षमता आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को सरदार पटेल के जीवन और विचारों से प्रेरणा लेकर राष्ट्रहित और सामाजिक समरसता के लिए आगे आना चाहिए। ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ देश की एकता और सामूहिक विकास का संकल्प है।