Noida News: ग्रीन दादरी, क्लीन दादरी अभियान शुरू
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 10:29 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 10:29 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में दादरी विधानसभा में ग्रीन दादरी, क्लीन दादरी अभियान शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत बिसरख गांव से पौधरोपण और स्वच्छता अभियान के साथ हुई। अभियान का नेतृत्व जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने किया। बिसरख के बरात घर परिसर और शिव मंदिर में पौधरोपण किया गया। अभिषेक शर्मा ने लोगों से वृक्ष लगाने और बचाने की अपील की। जिला पंचायत सदस्य देवा भाटी ने बताया कि दादरी विधानसभा के विभिन्न गांवों में पौधरोपण, स्वच्छता और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीणों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर अभिषेक शर्मा, लोकेश त्यागी, अमरीश भाटी सहित कई कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित थे। ब्यूरो
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ग्रेटर नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में दादरी विधानसभा में ग्रीन दादरी, क्लीन दादरी अभियान शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत बिसरख गांव से पौधरोपण और स्वच्छता अभियान के साथ हुई। अभियान का नेतृत्व जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने किया। बिसरख के बरात घर परिसर और शिव मंदिर में पौधरोपण किया गया। अभिषेक शर्मा ने लोगों से वृक्ष लगाने और बचाने की अपील की। जिला पंचायत सदस्य देवा भाटी ने बताया कि दादरी विधानसभा के विभिन्न गांवों में पौधरोपण, स्वच्छता और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीणों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर अभिषेक शर्मा, लोकेश त्यागी, अमरीश भाटी सहित कई कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित थे। ब्यूरो