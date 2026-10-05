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Noida News: मेट्रो की मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे ग्रेनो वेस्ट के निवासी

Mon, 05 Oct 2026 08:07 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 08:07 PM IST
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Greater Noida West residents to take to the streets over Metro demand.
-प्रदर्शन की अनुमति के लिए एसीपी से मिला प्रतिनिधिमंडल
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट में मेट्रो कनेक्टिविटी की मांग को लेकर निवासी आंदोलन की तैयारी में हैं। सोमवार को मेट्रो कनेक्टिविटी ग्रुप के प्रतिनिधिमंडल ने एसीपी बिसरख कमलेश कांत वर्मा से मुलाकात कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगी प्रतिनिधिमंडल में अमिताभ मोदी, चंदन सिंह, अमित लोहिया, रजनीश सिंह, राजेश शुक्ला और कृष्णकांत चौबे शामिल रहे। अमित लोहिया ने बताया कि अनुमति मिलने पर चार मूर्ति चौक से एक मूर्ति चौक के बीच प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन की पर्याप्त सुविधा नहीं है। नोएडा और दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है।
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