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ग्रेटर नोएडा /नोएडा। दो दिन की राहत के बाद ग्रेटर नोएडा की हवा फिर बिगड़ने लगी है। सोमवार को ग्रेनो का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) येलो से ऑरेंज जोन में पहुंच गया है। ग्रेनो 239 एक्यूआई के साथ एनसीआर का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। वहीं नोएडा का एक्यूआई ऑरेंज जोन में यानी खराब श्रेणी में 221 दर्ज किया गया। इसके साथ ही शहर के अंदर कई सेक्टरों का एक्यूआई येलो जोन में रहा। एनसीआर में ग्रेनो से ज्यादा प्रदूषित दिल्ली (260), गुरुग्राम (246) और गाजियाबाद (241) रहे हैं।एनसीआर में सबसे अच्छी हवा फरीदाबाद की 141 रही है। ब्यूरो