Noida News: ग्रेटर नोएडा की सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त, काम शुरू

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माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। शहर की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस पर काम शुरू कर दिया है। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। जिसके बाद रविवार को ग्रेनो वेस्ट में सड़कों की मरम्मत शुरू हो गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि 30 अक्तूबर से पहले सड़कों गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। बारिश के कारण शहर की सड़कें बुरी तरह टूट चुकी है। गोल चक्कर के साथ-साथ मुख्य सड़कों पर बने गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। कुछ दिन पहले इकोटेक-1 थाना क्षेत्र में एक डिलीवरी बॉय की मौत भी हो चुकी है। वहीं टूटी सड़कों के कारण वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। वहीं बार-बार वाहनों की रफ्तार रुकने के कारण जाम लग रहा है। वहीं वायु प्रदूषण का भी कारण बन रही है। रविवार को ग्रेनो वेस्ट में बिसरख गांव के पास सड़कों के गड्ढों को डामर से भरा गया।

-शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, 30 अक्तूबर तक का दिया समय