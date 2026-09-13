फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Greater Noida roads to be pothole-free; work has begun.

Noida News: ग्रेटर नोएडा की सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त, काम शुरू

Sun, 13 Sep 2026 09:08 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 09:08 PM IST
विज्ञापन
Greater Noida roads to be pothole-free; work has begun.
ग्रेटर नोएडा के जलपुरा में टूटी रोड को ठीक करते प्रा​धिकरण के कर्मचारी । स्रोत प्रा​धिकरण
-शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, 30 अक्तूबर तक का दिया समय
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। शहर की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस पर काम शुरू कर दिया है। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। जिसके बाद रविवार को ग्रेनो वेस्ट में सड़कों की मरम्मत शुरू हो गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि 30 अक्तूबर से पहले सड़कों गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। बारिश के कारण शहर की सड़कें बुरी तरह टूट चुकी है। गोल चक्कर के साथ-साथ मुख्य सड़कों पर बने गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। कुछ दिन पहले इकोटेक-1 थाना क्षेत्र में एक डिलीवरी बॉय की मौत भी हो चुकी है। वहीं टूटी सड़कों के कारण वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। वहीं बार-बार वाहनों की रफ्तार रुकने के कारण जाम लग रहा है। वहीं वायु प्रदूषण का भी कारण बन रही है। रविवार को ग्रेनो वेस्ट में बिसरख गांव के पास सड़कों के गड्ढों को डामर से भरा गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed