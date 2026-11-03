पीएनबी घोटाला: मास्टरमाइंड दीपांशी साथी संग गिरफ्तार, बताया कैसे निकालती थी ग्राहकों के एफडी के जमा रुपये

तीन साल तक खातों से होती रही हेराफेरी

बैंक में हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद से ही खाताधारक लगातार अपनी रकम वापस मिलने की मांग कर रहे हैं। शिकायतों के मुताबिक, ग्राहकों के बचत खातों और सावधि जमा (एफडी) से बिना जानकारी के रकम निकाली गई थी। कई खाताधारकों ने आरोप लगाया था कि उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में भी बदलाव किया गया, जिससे खाते में होने वाले लेनदेन की जानकारी उन तक नहीं पहुंच सकी। शुरुआती शिकायतों में हेराफेरी का दायरा 35 करोड़ रुपये से अधिक होने का दावा किया गया था, जबकि सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में 10.24 करोड़ रुपये की रकम का उल्लेख है। खाताधारकों का आरोप है कि यह गड़बड़ी करीब तीन साल तक चलती रही।



खाताधारकों को रकम लौटाने की प्रक्रिया जारी

मामला सामने आने के बाद से बैंक प्रबंधन की ओर से प्रभावित खाताधारकों की रकम वापस करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।