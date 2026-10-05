Noida News: 15 अक्तूबर से तीन केंद्रों पर होगी धान की सरकारी खरीद

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संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा।15 अक्तूबर से तीन केंद्रों पर होगी धान की सरकारी खरीद। सरकारी केंद्रों पर धान बेचने के लिए किसानों को पहले पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद खरीद केंद्र से टोकन जारी किया जाएगा। फसल की बिक्री के बाद भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।जिले में धान खरीद के लिए नवीन अनाज मंडी दादरी, रबूपुरा मंडी और दनकौर में केंद्र बनाए गए हैं। किसान निर्धारित दर पर इन केंद्रों पर अपनी उपज बेच सकेंगे। पंजीकरण के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल या यूपी किसान मित्र ऐप पर अपनी जमीन की खतौनी समेत आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। जिन किसानों का पहले से पंजीकरण है, उन्हें दोबारा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी।टोकन में तय होगी खरीद की तारीख और समयः पंजीकरण के बाद किसान को संबंधित केंद्र पर धान बेचने के लिए टोकन मिलेगा। इसमें खरीद की तारीख और समय दर्ज होगा। किसान को निर्धारित समय पर केंद्र पहुंचकर अपनी उपज बेचनी होगी। विभाग की ओर से खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मंडी सचिवों को केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।- आधार कार्ड, जो मोबाइल नंबर से लिंक हो।- जमीन की खतौनी या ऋण पुस्तिका।- एनपीसीआई से जुड़ा बैंक खाता।- धान में अधिकतम नमी 17 प्रतिशत निर्धारित है।- बिक्री के बाद भुगतान डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में होगा।15 अक्तूबर से तीनों केंद्रों पर निर्धारित सरकारी दर से धान की खरीद शुरू होगी। किसानों को केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है, ताकि खरीद के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। -अजीत सिंह जिला खाद्य विपणन अधिकारी