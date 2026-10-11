Noida News: गोल्डन ग्लैडिएटर्स 20 रन से विजयी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 07:07 PM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 07:07 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-117 स्थित एसजेएस क्रिकेट मैदान में रविवार सुबह एसजेएस सनडे स्पेशल टूर्नामेंट सीजन-9 का लीग मैच खेला गया। मुकाबले में गोल्डन ग्लैडिएटर्स ने 20 रन से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए गोल्डन ग्लैडियेटर्स ने 5 विकेट के नुकसान पर 206 रन बनाए। जवाब में निराला टाइगर्स 9 विकेट खोकर 186 रन ही बना सकी। गोल्डन ग्लैडिएटर्स के संदीप रावत 72 रन बनाकर बेस्ट बैटर बने, वहीं तरुण राघव 3 विकेट लेकर बेस्ट बॉलर रहे।
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