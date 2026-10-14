Noida News: कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के तिलपता में मंगलवार रात को तेज रफ्तार कंटेनर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हादसे की सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, कंटेनर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है।पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान कुलदीप प्रजापति (30) निवासी गांव शिवराजपुर के रूप में हुई है। कुलदीप मंगलवार को किसी काम से बाइक पर सवार होकर तिलपता की ओर जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कंटेनर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद कुलदीप गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की जानकारी मिलने पर कुलदीप के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद चालक का पता नहीं चल सका है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।