Noida News: पड़ोसी पर बेसबॉल बैट लेकर धमकाने और गाली-गलौज करने का आरोप

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ग्रेटर नोएडा। सेक्टर-142 थाना क्षेत्र में एक पड़ोसी पर महिला और उसके परिवार को धमकाने का मामला सामने आया है। सेक्टर-144 निवासी आकांक्षा चुग का कहना है कि 7 सितंबर की रात अभिनव यादव ने उनके और उनके परिवार के साथ गाली-गलौज की तथा बेसबॉल बैट लेकर धमकाने का प्रयास किया। आरोपी पहले भी उनके घर के सामने हंगामा और अभद्रता करता रहा है, जिससे उनके पति, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी है। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।