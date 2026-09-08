Noida News: गुरु मंत्र कॉलम

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हर बच्चे में एक अनूठी प्रतिभा छिपी होती है, जिसे पहचानना और निखारना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल अच्छे अंक लाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में भी सहायक है। एक आदर्श शिक्षक वह है जो बच्चों की आपस में तुलना करने के बजाय, उनकी कमियों को नजरअंदाज कर उनकी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करे। शिक्षक के मुख से निकला एक सकारात्मक वाक्य भी बच्चे के जीवन को एक नई दिशा दे सकता है।हर बच्चे में एक अनोखी प्रतिभा होती है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने और सही दिशा देने वाले एक शिक्षक की। शिक्षक की कही एक सकारात्मक बात भी बच्चे का पूरा जीवन बदल सकती है। बच्चों की व्यक्तिगत खूबियों को पहचानें और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देंस्वाति सिंह, शिक्षिका-------------