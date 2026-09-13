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Noida News: 10 हजार का इनामी गैंगस्टर मुंबई से गिरफ्तार

Sun, 13 Sep 2026 08:41 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 08:41 PM IST
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Gangster with a reward of Rs 10,000 arrested from Mumbai
माई सिटी रिपोर्टर
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नोएडा। दो साल से पुलिस की गिरफ्त से दूर चल रहे 10 हजार रुपये के इनामी फिरोज अहमद को आखिरकार सेक्टर-63 थाना पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट की धारा में मामला दर्ज है। वह महाराष्ट्र में अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। एसीपी दीक्षा सिंह ने बताया कि आरोपी की नियमित निगरानी की जा रही थी। सर्विलांस की मदद से आरोपी को मुंबई के हनुमान नगर से पकड़ा गया। फिरोज अहमद मूल रूप से बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र स्थित सुजिया गांव का निवासी है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गिरोह बनाया था। यह गिरोह लूट और चोरी की घटनाओं अंजाम देता था। वर्ष 2024 में थाना फेज-3 में गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। फेज तीन थाने में तीन आपराधिक मामले भी फिरोज के विरुद्ध दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। अब उससे आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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