फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   fsgd

Noida News: यमुना एक्सप्रेसवे पर बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों से हुड़दंग, स्टंटबाजी

Mon, 02 Nov 2026 09:29 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 09:29 PM IST
विज्ञापन
fsgd
यमुना सिटी। यमुना एक्सप्रेसवे पर बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में युवकों की हुड़दंगबाजी सामने आई है। आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों में युवकों ने तेज रफ्तार में स्टंटबाजी की। इस दौरान उन्होंने अपनी जान के साथ अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा भी खतरे में डाली। घटना का वीडियो सोमवार दोपहर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो जेवर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे का बताया जा रहा है। वीडियो में कई गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के दौड़ती दिखाई दे रही हैं। युवकों की इस हरकत को लेकर लोगों में नाराजगी है। एक्स पर वीडियो को पुनः साझा किया जा रहा है। उपयोगकर्ता पुलिस का उल्लेख करते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि ऐसे स्टंट से बड़ा हादसा हो सकता है।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed