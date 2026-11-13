Noida News: पटाखे फोड़ने के बहाने दुकान का शटर तोड़ा

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ग्रेटर नोएडा। गांव पुराना हैबतपुर में दुकान का शटर जोर से खींचकर तोड़ने के मामले में थाना बिसरख पुलिस ने चार नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज की है। गाजियाबाद निवासी राहुल गुप्ता ने बताया कि वह गांव पुराना हैबतपुर में गुप्ता टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से दुकान चलाते हैं। आरोप है कि 9 नवंबर की मध्यरात्रि रिहान डेयरी वाला, रोहित और उमेश यादव अपने कुछ अज्ञात साथियों के साथ दुकान के बाहर पहुंचे और पटाखे फोड़ने लगे। इसी दौरान उमेश यादव ने दुकान के पास आकर शटर को तेज झटके से खींच दिया, जिससे वह टूट गया। दुकान में काफी इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल रखे रहते हैं। शटर टूटने से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने घटना की सीसीटीवी फुटेज अपने पास होने और पुलिस को उपलब्ध कराने की बात कही है। जिससे अन्य साथियों की पहचान हो सकेगी। वहीं कोतवाली प्रभारी रंजीत सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो