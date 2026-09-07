Noida News: खेल से मंच तक बच्चों ने दिखाया हुनर

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ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट स्थित पंचशील हायनिश सोसायटी में रविवार को हायनिश दिवस-2026 का आयोजन किया गया। दिन में शतरंज, कैरम और टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं में बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। शतरंज प्रतियोगिता में जमाम हैबर ने प्रथम, ईवा ने द्वितीय और आन्या ने तृतीय स्थान हासिल किया। कैरम में दक्ष ने पहला, कनिष्क ने दूसरा और भानु प्रताप ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं टेबल टेनिस प्रतियोगिता में रिनॉय प्रथम, कविन द्वितीय और श्याम तृतीय रहे। इसके बाद आयोजित हाइनिश गॉट टैलेंट-सीजन 2 में बच्चों ने गायन, नृत्य, कविता, रैंप वॉक और मिमिक्री से दर्शकों का मनोरंजन किया। जादूगर आजाद सचिन का जादू शो भी खास रहा। ब्यूरो

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