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ग्रेटर नोएडा। समाजसेवा और जनकल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए गौतम बुद्ध नगर विकास समिति ने पांच व्यक्तित्वों को सम्मानित किया। इनमें डॉ. रंजन तोमर (नोवरा अध्यक्ष), प्रो. राजेश सहाय (नोफा संस्थापक), रजनी कटारिया (हेल्पिंग हैंड्स), प्रिंस शर्मा (चैलेंजर्स ग्रुप) और सुजीत दासगुप्ता (नोफा सचिव) शामिल रहे। समारोह में नवरत्न फाउंडेशन के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, समिति की अध्यक्ष रश्मि पाण्डेय और सचिव अनूप सोनी मौजूद रहे।

माई सिटी रिपोर्टर