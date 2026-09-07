Noida News: टीम प्रगतिशील और परिवर्तन के 5-5 सदस्य जीते

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-121 स्थित सुपरटेक जोडिएक सोसाइटी में रविवार को हुए एओए चुनाव के नतीजे आ गए हैं। चुनाव में टीम प्रगतिशील और टीम परिवर्तन के पांच-पांच सदस्य विजयी हुए। ऐसे में एओए की नई टीम में दोनों गुटों की बराबर भागीदारी रहेगी। अब सोसाइटी के विकास और निवासियों से जुड़े मुद्दों पर दोनों टीमों को मिलकर काम करना होगा। सोसाइटी में मेंटेनेंस शुल्क बढ़ाए जाने के बाद निवासियों ने इसका विरोध किया था। विवाद बढ़ने के बाद पूर्व एओए और उसकी टीम ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद दोबारा टीम गठित करने की प्रक्रिया शुरू की गई और नए सिरे से चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। रविवार को सोसाइटी में चुनाव कराया गया, जिसमें वोट देने के अधिकार रखने वाले निवासियों ने मतदान किया। परिणाम में टीम प्रगतिशील से केके मिश्रा, गौरव असाटी, गौरव सोनी, प्रेम मोहन तिवारी और नीरज कुमार विजयी हुए हैं। टीम परिवर्तन से रंधीर कुमार गुप्ता, अरुण साहूवाल, शशिकांत वर्मा, गुंजन भास्कर और भरामित अग्रवाल ने जीत दर्ज की है।